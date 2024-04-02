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Irak'ın Basra kentinde tırın çarpması sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Irak'ın Basra kentinde tırın çarpması sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti

Irak\'ın Basra kentinde tırın çarpması sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti

Irak'ın Basra kentinde bir tırın yoldan geçen öğrencilere çarpması sonucu 6 çocuk yaşamını yitirdi, 14'ü ağır yaralandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tır şoförünün aracını çocukların üzerine sürdüğü belirtildi. Kazayı gerçekleştiren şoför gözaltına alındı. Basra Valisi Esad İdani, olayın ardından 3 günlük yas ilan etti. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, soruşturma başlatılması talimatı verdi ve Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid de olayın detaylarını öğrenmek için Basra'ya özel temsilci gönderdi.

02.04.2024 21:09  Güncelleme: 21:23
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Irak'ın Basra kentinde bir tırın yoldan geçen öğrencilere çarpması sonucu 6 çocuk yaşamını yitirdi 14'ü ağır yaralandı.

Irak İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Basra kentinde bir tır şoförünün aracını yoldan geçen çoğu ilkokul öğrencisi çocukların üzerine sürdüğü belirtildi.

Kaza sonucu 6 çocuk yaşamını yitirirken 14'ü ağır yaralandı. Kazayı gerçekleştiren şoförün gözaltına alındığı aktarıldı.

Basra'da yas ilan edildi

Öte yandan yaşanan olay üzerine Basra Valisi Esad İdani, kentte 3 günlük yas ilan etti.

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, kazanın nedeninin ortaya çıkarılması için soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid de olayın detaylarının öğrenilmesi amacıyla Basra'ya özel temsilci gönderdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ın Basra kentinde tırın çarpması sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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