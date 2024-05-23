Irak'ın Kerkük kentinde atların dans ettiği festival düzenlendi - Son Dakika
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Irak'ın Kerkük kentinde atların dans ettiği festival düzenlendi

Irak\'ın Kerkük kentinde atların dans ettiği festival düzenlendi

Kerkük'te düzenlenen atlı akrobasi gösterisinde Arap ve Irak atlarının zarafeti ve güzelliği ön plana çıkarıldı. Eğitimli atlar, çeşitli yörelere ait ezgiler eşliğinde danslarını sergileyerek izleyicileri etkiledi. Bu etkinlik sayesinde farklı etnik grupların bir arada olduğu görüldü ve sporun birleştirici gücü vurgulandı.

23.05.2024 16:23
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Irak'ın Kerkük kentinde atların dans ettiği ve akrobatların hünerlerini sergilediği festival düzenlendi.

Ulusal Olimpiyat Komisyonu Kerkük Şubesi tarafından Kuzey Petrol Şirketi Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen atlı akrobasi gösterisinde Arap ve Irak atlarının zarafeti ve güzelliği ön plana çıkarıldı.

Eğitimli atlar, Irak'ın çeşitli yörelerine ait ezgiler eşliğinde yaptıkları danslarla, izleyicileri kendilerine hayran bıraktı.

AA muhabirine konuşan Irak Ulusal Olimpiyatı Komisyonu Kerkük Şubesi Başkanı Harbi Halid, Kerkük'te ilk kez böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ülkede siyasilerin birleştiremediği halkı sporun birleştirdiğini aktaran Halid, böyle bir etkinlik sayesinde Türkmen, Kürt, Arap ve Süryanileri bir arada görmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Halid, etkinliğe ilgiden memnun kaldıklarını ifade ederek bu durumun kendilerine devam etme cesareti verdiğini dile getirdi.

Akrobat Alan Nasreddin, etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Söz konusu spor dalında geç kaldıklarını aktaran Nasreddin, etkinliğin her yıl ya da yılda birkaç kez yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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