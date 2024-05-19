Irak'ın Kerkük kentinde Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı'nda yangın çıktı - Son Dakika
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Irak'ın Kerkük kentinde Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı'nda yangın çıktı

Irak\'ın Kerkük kentinde Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı\'nda yangın çıktı

Kerkük kent merkezinde bulunan Osmanlı'dan günümüze kalan Kırdar Hanı'nda henüz tespit edilmeyen bir nedenle çıkan yangında 37 dükkan ile 14 depo kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkma nedeni araştırılırken, iş yeri sahipleri kötü niyetli kişilerin yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istedi.

19.05.2024 12:47
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Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı'nda yangın çıktı.

Kerkük kent merkezinde bulunan Kırdar Hanı'nda henüz tespit edilmeyen bir nedenle çıkan yangında handaki 37 dükkan ile 14 depo kullanılamaz hale geldi.

Handa bir iş yeri bulunan Hüseyin Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınla birlikte büyük maddi kayba uğradıklarını belirterek, yangının çıkma nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Yangının arkasında kötü ellerin olduğuna inandığına vurgu yapan Hafız, yapanların bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istedi.

Osmanlı'dan günümüze kalan Kırdar Hanı, Kerkük kent merkezindeki büyük yakada bulunuyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Irak'ın Kerkük kentinde Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı'nda yangın çıktı - Son Dakika
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