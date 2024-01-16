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Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen şehitleri için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen şehitleri için anma töreni düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde, 16 Ocak 1980 tarihinde devrik lider Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilen Türkmen şehitleri için anma töreni düzenlendi.

Irak\'ın Kerkük kentinde Türkmen şehitleri için anma töreni düzenlendi
16.01.2024 - 13:16,
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Irak'ın Kerkük kentinde, 16 Ocak 1980 tarihinde devrik lider Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilen Türkmen şehitleri için anma töreni düzenlendi.

Kerkük'teki törene Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Türkmen siyasiler ve kanaat önderleriyle şehit yakınları katıldı.

Burada konuşan ITC Başkanı Turan, "Türkmenler, Irak devletinin tarihi boyunca tasfiye edilme, zorla göç ettirme, arazilerine el koyma ve köylerini yıkma gibi çeşitli mezalimlere maruz kaldı. Ancak şehitlerimiz, Irak'ta Türkmen kimliğinin yok edilmesi planlarını boşa çıkardı." dedi.

Türkmenlerin Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğunu ifade eden Turan, Türkmen siyasi liderlerinin 2003 sonrası süreçte de hedef alındığını kaydetti.

Hasan Turan, milli mücadelenin sürmesi için birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, ITC'nin Türkmen halkının meşru haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Devrik Saddam Hüseyin rejimi, 16 Ocak 1980 tarihinde Necdet Koçak, Albay Abdullah Abdurrahman, Rıza Demirci gibi Türkmen siyasi lider kadrosu ve arkadaşlarını idam etmişti.

Türkmenler, şehitlerin hatırasını yaşatmak için her yıl 16 Ocak tarihini "Türkmen Şehitler Günü" olarak anıyor.

Kaynak: AA
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Saddam Hüseyin, Kerkük, Irak, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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