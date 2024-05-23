Irak'ın Kerkük kentinden ilk hac kafilesi uğurlandı - Son Dakika
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Irak'ın Kerkük kentinden ilk hac kafilesi uğurlandı

Irak\'ın Kerkük kentinden ilk hac kafilesi uğurlandı

Irak Hac ve Umre Kurulu tarafından düzenlenen hac organizasyonunda bu yıl mübarek beldeye gitmeye hak kazanan Kerküklü hacı adaylarının ilk kafilesi, dua ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı. Kerkük Hac ve Umre Kurulu Müdürü Ali Merdan Haydar, organizasyonun sorunsuz ve kolaylıkla gerçekleştirildiğini belirtti. Hacı adaylarının 31 Mayıs'a kadar uğurlanmaya devam edileceği ve kutsal topraklarda ortalama 40 gün kalacakları ifade edildi.

23.05.2024 12:41
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Irak'ın Kerkük kentinden ilk hac kafilesi, dua ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı.

Irak Hac ve Umre Kurulu tarafından düzenlenen hac organizasyonunda bu yıl mübarek beldeye gitmeye hak kazanan Kerküklü hacı adaylarının ilk kafilesi için tören düzenlendi.

Kerkük Hac ve Umre Kurulu Müdürü Ali Merdan Haydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ten kutsal topraklara hacı adaylarının ilk kafilesinin yola çıktığını ifade etti.

Söz konusu kafilede 432 kişinin bulunduğunu belirten Haydar, organizasyonun "çok rahat ve sorunsuz yapıldığını ve hacı adayları için tüm kolaylıkların" kurul tarafından hazırlandığını anlattı.

Haydar, bölgeden hacı adaylarını 31 Mayıs'a kadar uğurlamaya devam edeceklerini ve gidenlerin ortalama 40 gün kutsal topraklarda kalacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

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