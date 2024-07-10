Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlar devam ediyor.

10.07.2024 12:09
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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