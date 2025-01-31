Irak'ın Kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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Irak'ın Kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Irak\'ın Kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen malzemeler arasında AK-47 tüfekleri, tanksavar silahları ve el bombaları bulunuyor.

31.01.2025 16:12  Güncelleme: 16:15
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnlerine girmeye devam. Irak'ın kuzeyi; Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi" denildi.

Bölgede ele geçirilen malzeme şu şekilde sıralandı: "10 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek, 7 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet RPG-7 roketatar, 60 adet misket tipi el bombası, 3 adet RPG -7 tanksavar mühimmatı, 30 bağ bombaatar mühimmatı, 286 adet 14,5 milimetre Doçka mühimmatı, 5 bin adet 7,62 milimetre mühimmat, 10 bin adet 5,56 milimetre mühimmat, 15 jelikan 12,7 milimetre Doçka mühimmatı, 6 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 60 adet 45 kalibre tabanca mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar başlığı, 40 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, çok sayıda Doçka ve 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mayonu, 5 adet sabit merkez telsizi, 1 adet kamera, 1 adet lazer mesafe ölçer, 2 adet el dürbünü, 2 adet Dragunov dürbünü, 1 adet Doçka mühimmat doldurucusu, 1 adet PKMS makineli tüfek namlusu, çok sayıda AK-47 piyade tüfeği mekanizması, 20 adet plastik patlayıcı, 15 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 kutu barut, çok sayıda elektrikli fünye, 4 adet termal şemsiye." (DHA

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Irak'ın Kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika

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