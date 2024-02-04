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Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

Irak\'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK\'lı terörist Habur\'da teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu.' ifadesine yer verildi.

04.02.2024 18:23
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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu - Son Dakika
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