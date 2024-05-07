Irak\'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK\'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."