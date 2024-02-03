Irak\'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Irak Kuzeyi harekat bölgesinde 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kehribar şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, albüm öncesi Siyam ile düet yaptığı Yoksun isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamasına yanıt verdi. Özel, 'Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim olacağını söyledi. Kendisine devam etmesi yönünde teveccüh gösterenlere teşekkür eden Koç, bu kararının Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inandığının altını çizdi.
Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla girecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi.
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçti. Birbirine benzemeyen ağabey ve kardeşi gören birçok kullanıcı ise "Bu nasıl bir gen aktarımı hiç benzemiyorlar" yorumunu yaptı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan peş peşe uyarı geldi. Uzmanlar, Hakkari depremi sonrası aynı bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uşurlandı. Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şu anda ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz'' dedi.
Son Dakika › Güncel › Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde şehit ve yaralılar var - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?