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Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde şehit ve yaralılar var - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde şehit ve yaralılar var

Irak\'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, şehit olan askere Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek, bu olayın derin bir acı ve üzüntüye sebep olduğunu belirtti.

03.02.2024 14:34
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak Kuzeyi harekat bölgesinde 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde şehit ve yaralılar var - Son Dakika
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