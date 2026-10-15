Irak, Kuveyt ile durdurulan uçuşları ICAO gözetiminde yeniden başlattı - Son Dakika
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Irak, Kuveyt ile durdurulan uçuşları ICAO gözetiminde yeniden başlattı

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Irak, güvenlik gelişmeleri ve artan gerilim nedeniyle durdurulan Kuveyt ile hava trafiğini yeniden başlattı. Ulaştırma Bakanlığı, uçuşların ICAO gözetimindeki yeni düzenlemelerle Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE işbirliğiyle başladığını açıkladı.

Irak, bölgedeki güvenlik gelişmeleri ve artan gerilim nedeniyle geçici olarak durdurulan Kuveyt ile arasındaki hava trafiğini yeniden başlattı.

Irak Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, uçuşların yeniden başlamasının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) gözetiminde yürütülen yeni operasyonel düzenlemeler kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu düzenlemelerin Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile işbirliği içinde tamamlandığı kaydedildi.

Uçuşlara yeniden başlanmasına ilişkin kararın, ilgili kurumlar arasında gerekli prosedürlerin tamamlanması ve resmi teyitlerin alınmasının ardından yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Açıklamada tarih verilmeksizin iki ülke arasındaki uçuşların, güvenlik gelişmeleri ve bölgesel gerilimler nedeniyle bir süre önce kapandığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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