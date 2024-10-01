Irak, Lübnan'dan 144 Mülteciyi Kabul Etti

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BAĞDAT, 1 Ekim (Xinhua) -- Irak, İsrail'in Lübnan'daki son bombardımanları nedeniyle evlerini terk eden 144 Lübnanlı mülteciyi kabul etti.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, aralarında yaralıların da bulunduğu mültecilerin Irak- Suriye sınırındaki El Kaim sınır geçiş noktasından girişine izin verildiği ifade edildi.

İsrail'in askeri odağını Gazze'den kuzey cephesine kaydırmasından beri Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilim ciddi şekilde arttı.

Lübnan'da artan gerilim ve çatışmalar, çok sayıda Lübnanlı aileyi Suriye ve Irak'a sığınmak zorunda bırakıyor.