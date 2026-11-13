Irak ordusu Kerkük Altunköprü'de DEAŞ'a operasyon düzenledi, 3 terörist öldürüldü - Son Dakika
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Irak ordusu Kerkük Altunköprü'de DEAŞ'a operasyon düzenledi, 3 terörist öldürüldü

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INA'ya göre Kerkük Altunköprü yakınında DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonda çatışma çıktı. Irak Hava Kuvvetlerinin destek verdiği operasyonda 3 DEAŞ mensubu öldürüldü, Irak ordusu ve federal polis bölgedeki operasyonları genişletti.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, bölgede DEAŞ mensuplarının bulunduğu yönündeki ihbar üzerine Irak ordusu operasyon başlattı.

Altunköprü nahiyesi yakınlarında düzenlenen operasyonda Irak askerleri ile DEAŞ mensupları arasında çatışma çıktı.

Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da destek verdiği operasyonda 3 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

Çatışmanın ardından Irak ordusu ve federal polis güçleri, bölgedeki operasyonlarını genişletti.

Irak'ın eski Başbakanı Haydar el-İbadi, 10 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a karşı "zafer" kazanıldığını ilan etmişti.

Ancak örgüte bağlı hücreler, Irak'ın kuzey, batı ve doğusundaki bazı bölgelerde varlık göstermeye ve zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Irak güvenlik güçleri de DEAŞ'ın ülkedeki hücrelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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