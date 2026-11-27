Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, ülke genelindeki petrol boru hatları ve tesislerde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin yargı sürecinin sonuçlarını beklediklerini belirterek, kamu kaynaklarını istismar edenlere müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.

Hudayyır, Kerkük kentindeki IT1 pompa istasyonunun resmi açılışının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkenin petrol kaynaklarının korunması, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile işbirliği ve petrol üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol boru hatları ve tesislerde tespit edilen ihlallerin yargıya taşındığını aktaran Hudayyır, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını vurguladı.

Petrol kaynakları tüm Iraklıların ortak zenginliği

Irak'ın petrol zenginliğinin tüm halkın ortak malı olduğunu belirten Hudayyır, kamu kaynaklarının korunmasında yöneticilerden vatandaşlara kadar toplumun her kesimine sorumluluk düştüğünü ifade etti.

IKBY ile petrol kaynaklarının yönetimine ilişkin temasların sürdüğünü aktaran Hudayyır, bölgesel yönetimin kontrolündeki sahalar ile Basra ve Irak'ın orta ve batı kesimlerindeki petrol sahalarının, Irak bayrağı altında bulundukları sürece tüm Iraklıların ortak mülkü olduğunu kaydetti.

Hudayyır, IKBY'nin bu konuda merkezi hükümetle ortak hareket edeceğini belirterek, petrol üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması için işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Ülkenin doğal kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Hudayyır, belirlenen genel politikalar dışında tek bir damla petrolün dahi israf edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Irak, OPEC ile üretim kotasının artırılmasını görüşüyor

Irak'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile üretim kotasının artırılmasına yönelik müzakereler yürüttüğünü bildiren Hudayyır, görüşmelerde ülkenin ekonomik ihtiyaçlarının ve altyapı gereksinimlerinin dikkate alındığını belirtti.

Irak'ın OPEC'in kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatan Hudayyır, ülkesinin son 50 yılda savaşlar ve çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Hudayyır, Irak'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleyle uluslararası güvenliğe de katkı sağladığını ifade etti.