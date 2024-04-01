Irak, Siemens ve Schlumberger ile petrol sahalarındaki doğalgaz kullanımı için anlaşma imzaladı

BAĞDAT, 1 Nisan (Xinhua) -- Irak Petrol Bakanlığı, Pazar günü Alman Siemens ve ABD'li Schlumberger şirketleriyle ülkedeki petrol sahalarında bulunan ortak doğalgazın kullanımına dair bir mutabakat zaptı imzaladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani imza törenindeki konuşmasında mutabakat zaptının, bakanlığın ortak doğalgazı elektrik üretimi için kullanma planıyla uyumlu olduğunu söyledi.
Açıklamada Abdulgani'nin, "Bakanlık, söz konusu mutabakat zaptı ve ekli sözleşmeler aracılığıyla bu şirketlerin teknolojisinden faydalanarak ortak doğalgazdan istifade etme planını hayata geçirmeyi amaçlıyor" şeklindeki sözlerine yer verildi.
132 trilyon metreküp doğrulanmış doğalgaz rezervine sahip olan Irak, başta elektrik üretimi olmak üzere kritik ihtiyaçlarını karşılamak için gaz kaynaklarından faydalanmaya kararlı.
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