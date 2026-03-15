Irak Petrol İhracatında Gerginlik

(ANKARA) - Irak Petrol Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatını yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklarken, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, "şimdilik" buna karşı çıktıklarını belirtti.

Irak Petrol Bakanlığı, "bölge içindeki ihracat hattı aracılığıyla Ceyhan Limanı'na günde 300 bin varili aşmayacak miktarlarda ihracata yeniden başlama hazırlığında olduklarını" belirtti. Bu miktarın, mevcut koşullar öncesinde bölgedeki sahalardan ihraç edilen günlük en az 200 bin varil petrol miktarına ilave olacağı kaydedildi. Petrol hattının toplam kapasitesinin yaklaşık günde 900 bin varil olduğu ifade edildi.

Buna karşın IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, "ihracata yeniden başlama talebini reddettiğini ve ham petrol ihracatıyla doğrudan ilgisi olmayan bazı şartlar koyduğunu" yineledi.

Irak Petrol Bakanlığı ise "bu şartların daha sonra tartışılabileceğini" belirterek, "ekonominin zarar görmemesi için IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na ihracata hemen başlama çağrısını" tekrarladı.