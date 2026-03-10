Irak: Savaşın Tehdidi ve Diyalog İhtiyacı - Son Dakika
Irak: Savaşın Tehdidi ve Diyalog İhtiyacı

10.03.2026 16:21
Şanaz İbrahim Ahmed, Irak'ın savaşa karışmaması gerektiğini vurgulayarak, barışın diyalogla sağlanmasını savundu.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şanaz İbrahim Ahmed, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemelerine ilişkin gelişmeler devam ederken, bunun "Irak'ın savaşı olmadığını" ve Irak için en iyisinin karışmamak olduğunu vurguladı.

Şanaz, ABD merkezli Quincy Enstitüsüne bağlı "Responsible Statecraft" web sitesine, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemelerine ilişkin demeç verdi.

Bölgedeki çatışmaların Irak'a sıçraması konusunda endişeli olduğunu dile getiren Şanaz "Bu bizim savaşımız değil ve Irak halkı bir başka yıkım dalgasının tehlikesine maruz bırakılmamalı. 35 yıl önce Saddam Hüseyin rejimi sırasında öldürülen insanların toplu mezarlarını hala ortaya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir ülkeyi yeniden inşa etmek yıllar alır"

Şanaz, savaşın kontrol edilmemesi halinde hızla yayılabileceğini ve durdurmanın "imkansız hale" geleceğini vurgulayarak, "Biz yıllarca savaş yaşadığımız için sonrasında gelen travmayı biliyoruz. Hasarı ve yıkımı biliyoruz. Herhangi bir ülkeyi yeniden inşa etmek yıllar alır ve bu savaş yaşamış insanlar için daha da uzun sürer. Duyduğunuz sesleri, çığlıkları, insanların yaşadığı acıyı ve korkuyu silmek kolay değil" diye konuştu.

Irak toplumunun yeni bir dış şoku istemediğini belirten Şanaz, "Zihinsel, sosyal ve ekonomik olarak insanlar daha önce yaşadıklarını yeniden yaşamaya hazır değil." dedi.

Erbil ve Süleymaniye'ye düzenlenen saldırıların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak veya komşu ülkelere yayılma ihtimali ve bölgenin istikrarı ile itibarına etkileri sorulan Şanaz, şunları kaydetti:

"Son derece endişeliyim. Yanlış haberler ortaya çıktığında, sizi doğrudan tehlikeye atar ve bölgeye saldırmak isteyebilecek herkese karşı savunmasız bırakır. Kürtler olarak bu dünyada gerçek dostumuz olmadığını hep söyledik. Bu yüzden durum son derece hassas. Bu haberler yıpratıcıdır ve sıradan insanların günlük yaşamını etkiler. Bu tür haberleri yayanların yaptıklarının sonuçlarını anlayıp anlamadığını bilmiyorum, ancak bu durum Kürtleri bir kez daha hedef haline getirme riski taşıyor."

Barış "ateş ve yıkım" yoluyla sağlanamaz

Şanaz, birçok ülkenin yaşanan olaylara şimdiden dahil olduğunu gördüklerini ve duyduklarını belirterek, bunun çatışmaların daha da genişleyebileceği izlenimini verdiğini söyledi.

"Dünya savaşı" haline gelmese bile tahribatın çoktan "muazzam" büyüklüğe ulaştığını dile getiren Şanaz, "Irak için en iyisi, bu savaşa hiçbir şekilde karışmamaktır. Bu bizim savaşımız değil ve Irak halkı bir yıkım dalgasının daha tehdidine maruz bırakılmamalıdır. Hala Saddam Hüseyin rejimi sırasında 35 yıldan fazla önce öldürülen insanların toplu mezarlarını ortaya çıkarıyoruz." dedi."

Şanaz, propaganda ve teyit edilmemiş haberlerin Irak'ın istikrarına ciddi zarar verdiğini belirterek, "Savaş olmasa bile Kürtler ile Araplar arasındaki, Irak'taki diğer topluluklar arasındaki ve komşu ülkelerle olan güven hala kırılgan." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin en başında Orta Doğu'ya barış getireceğini ve bunun herkesi son derece mutlu ettiğini belirten Şanaz, insanların bölgede barış ve istikrar beklediğini ancak işlerin bu şekilde ilerlemediğini belirtti.

Şanaz, barışın "ateş ve yıkım" yoluyla sağlanamayacağına dikkati çekerek, "İhtiyacımız olan savaş değil, diyalogdur. Hatta Amerikan halkı bile savaşlardan bıktı." dedi.

Bağdat'ın İran ile ABD arasında arabulucu rol üstlenip üstlenemeyeceği sorulan Şanaz, bunun her zaman mümkün olduğunu ve Irak'a bu fırsatın tanınması gerektiğini, ülkenin pozisyonunun daha ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

