Irak'ta 7 Uyuşturucu Taciri İdam Cezasına Çarptırıldı

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BAĞDAT, 10 Haziran (Xinhua) -- Irak'ta aralarında bir yabancının da bulunduğu 7 uyuşturucu taciri Pazar günü idam cezasına çarptırıldı.

Yüksek Yargı Konseyi medya ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada yabancı mahkumun uyruğu belirtilmeksizin, "Merkez Ceza Mahkemesi, uyuşturucu madde kaçakçılığından hüküm giyen ve aralarında bir yabancının da bulunduğu 7 uyuşturucu tacirinin idamına hükmetmiştir" denildi.

Açıklamada, hükümlülerin komşu ülkelerle narkotik madde alım satımı yapmaktan idam cezasına çarptırıldıkları kaydedildi.

2003 yılındaki ABD işgalinden bu yana Irak'ta hakim olan kaos ve çatışmalar, hükümetlerin uyuşturucu tehdidiyle etkin şekilde mücadele etmesini engelledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Mayıs 2023'te yaptığı bir açıklamada uyuşturucu ticaretinin terör finansmanında ana yollardan biri olmaya devam ettiğini ve uyuşturucu dolaşımının terörizmin gölgesinde geliştiğini söyleyerek, "uyuşturucuya karşı savaşmanın" önemini vurgulamıştı.