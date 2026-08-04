Irak'ta Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Resmi Tatil - Son Dakika
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Irak'ta Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Resmi Tatil

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Irak'ta bazı vilayetlerde aşırı sıcaklar nedeniyle resmi kurumlarda yarın tatil ilan edildi.

Irak'ta etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın güney ve orta kesimlerdeki bazı vilayetlerde resmi dairelerde tatil ilan edildi.

Irak basınında yer alan haberlere göre, hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aşmasının beklendiği uyarılarının ardından Basra, Zi Kar, Meysan, Kerbela, Kadisiyye (Divaniye), Babil ve Vasıt valilikleri, 5 Ağustos Çarşamba günü resmi kurumlarda mesaiye bir gün ara verilmesi kararı aldı.

Valilik açıklamalarında, kararın kamu çalışanları ile vatandaşların aşırı sıcaklardan korunması amacıyla alındığı belirtilirken, sağlık, güvenlik, elektrik ve diğer temel hizmetleri sunan kurumların uygulamadan muaf tutulacağı ifade edildi.

Irak Meteoroloji Kurumu, ülkenin orta ve güney kesimlerinde sıcaklıkların bazı bölgelerde 50 derecenin üzerine çıkabileceği uyarısında bulunurken, yetkililer vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ta Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Resmi Tatil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Resmi Tatil - Son Dakika
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