Irak'ta Doğan İlk Lübnanlı Bebek: Zehra - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Irak'ta Doğan İlk Lübnanlı Bebek: Zehra

Lübnan'daki saldırılardan kaçan aile Irak'ta Zehra'yı dünyaya getirerek tarihi bir olay yaşadı.

12.10.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'daki İsrail saldırılarından kaçarak Irak'a gelen Lübnanlı ailenin ilk bebeği olan Zehra, gözlerini Irak'ta dünyaya açarak burada doğan ilk Lübnanlı göçmen çocuk oldu.

Zehra bebeğin anne ve babası Lübnan'ın güneyinde yer alan ve Lübnan- Filistin sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ramadiye beldesinde yaşanan yoğun bombardıman sonucu Irak'a göç etmek zorunda kaldı.

Baba Ahmed Tahtah, Lübnan'dan Irak'a kadar süren göç çilesi ve kızı Zehra'nın dünyaya gelişini AA'ya anlattı.

23 Eylül'de bombardıman seslerine uyandıklarını söyleyen Tahtan, evlerini yanlarına hiçbir şey almadan terk edip kaçtıklarını anlattı.

"Yüzlerce insan evinde öldü." diyen Tahtan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramadiye'den Sovar şehrine göç ettik ve orada 1 gün kaldık sonra gene saldırı oldu. O sırada eşim doğurmak üzereydi ve doğum yapma sorunları vardı. İkinci gün Sayd şehrine gittik ve biz daha yoldayken oraya da saldırılar başladı. Aracımıza şarapnel parçaları isabet etti. Hastaneler yaralılarla doluydu ve bize bakamıyorlardı. Sonra Cebel Lübnan'a gitmek zorunda kaldık ve aynı sorunu yaşadık. Bize Irak'a gidebileceğimiz söylendi. Lübnan'dan Necef'e hareket eden son uçaktaydık. Necef'e gece yarısı saat 01: 00'de vardık, sabahı da hemen hastaneye gittik ve eşimin bebek doğurma olayı gerçekleşti. Eşim, yaşanan sıkıntılardan dolayı kan kaybı, nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu yaşadı. Kızımız da yeni doğduğunda solunum sorunu yaşadı. Kızımız Zehra, Irak'ta doğum yapan ilk Lübnanlı bebek oldu. Kızım hem Lübnanlı hem de Iraklıdır. Çocuğun tüm ihtiyaçları karşılanıyor, hiçbir eksiğimiz yok. Ancak bir ülkeden başka ülkeye geçtiğimiz için de geleceğimiz meçhul."

"Irak bizim için daha güvenli"

Anne Lübana Halil de, "Irak'a gelmemizin nedeni Lübnan'da yaşanan savaş." diyerek, "Çevremizde Hizbullah'a ait malzemelerin olduğu ve evlerimizi boşaltmamız için tehditler alıyorduk. Yakınımızda öyle bir şey yoktu, onların amacı sadece sivilleri hedef almak ve evleri bombalamak ve Lübnan'ın tamamını yıkıma uğratmak." ifadesini kullandı.

Hamileliğinin son günlerindeyken Irak'a gelmek zorunda kaldıklarını söyleyen Halil, şunları kaydetti:

"Lübnan'daki hastaneler bize bakamıyordu. Hastaneler, cihazların patlaması sonucu yaralılarla doluydu. Irak bizim için daha güvenliydi. Burada hemen doğurmak için ameliyata alındım ve hayatım riske de girdi ama çok şükür doğum yapıldı. Kızımın solunum sorunu oldu ve iki gün yoğun bakımda kaldı. Ben de nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu yaşadım ama ilaçlarla geçti."

Lübnan'da yaşanan İsrail saldırıları nedeniyle Irak'a şu ana kadar 7 bine yakın Lübnanlı sığındı. Lübnanlıların büyük bölümü Necef ve Kerbela şehirlerinde dini turizm için inşa edilen yerleşim yerlerinde iskan ettiriliyor. Bir kısım Lübnanlı göçmen de Bağdat'ın Sadr bölgesinde bulunuyor.

Lübnanlı bazı ailelerin ülkenin doğusunda bulunan ve İran ile sınırı olan Diyala vilayetinde bulunduğu biliniyor.

Irak hükümeti, saldırılardan kaçan Lübnanlara ülkeye vizesiz giriş yapabilme ve Irak'taki eğitim sisteminden yaralanma imkanı tanıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Göçmen, Bebek, Çocuk, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Doğan İlk Lübnanlı Bebek: Zehra - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:14 IMF’den Türkiye için müjde gibi tahmin IMF'den Türkiye için müjde gibi tahmin
08:42 Bu kez fena geliyor Meteoroloji’den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
13:53 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı
13:36 Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak
13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:51 Tekirdağ’da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
12:03 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
11:54 Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı
11:50 Ehliyet sahipleri dikkat Yüklü ceza yolda Ehliyet sahipleri dikkat! Yüklü ceza yolda
11:47 Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı
11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 10:21:57. #1.11#
SON DAKİKA: Irak'ta Doğan İlk Lübnanlı Bebek: Zehra - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.