Irak'ta Ekonomik Reform Vurgusu

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, hükümetinin öncelikleri arasında kapsamlı ekonomik ve mali reform programının yer aldığını belirtti.

Başbakan Zeydi, görevini resmen devralmasının ardından ilk halka sesleniş konuşmasını yaptı.

Ekonomik reform, yolsuzlukla mücadele, altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve ulusal birlik mesajları veren Zeydi, Meclis'e, kendisine ve hükümetine verilen güvenoyu ve hükümetin kurulma sürecine katkı sunan siyasi taraflara teşekkür etti.

Yeni dönemin "gerçek bir ulusal ortaklık dönemi" olacağını ifade eden Zeydi, hükümetinin öncelikleri arasında kapsamlı ekonomik ve mali reform programının yer aldığını belirtti.

Zeydi, Irak ekonomisinin tek bir kaynağa bağımlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, sanayi, tarım, turizm ve yatırım sektörlerinin canlandırılacağını, Iraklı uzmanlık ve ulusal potansiyelin destekleneceğini kaydetti.

Yolsuzlukla mücadele mesajı da veren Irak Başbakanı, idari ve mali yolsuzluğun kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu, kamu kaynaklarının korunması için güçlü adımlar atacaklarını ifade etti.

Ali Zeydi, gençlere istihdam sağlanmasının ve işsizliğin azaltılmasının hükümetin temel hedeflerinden biri olduğunu da belirterek, üretim ve kalkınma projeleriyle özel sektörün ekonominin inşasında temel ortak haline getirileceğini söyledi.

Eğitim ve sağlık alanlarında da reform sözü veren Zeydi, müfredatın geliştirilmesi, okul ve üniversitelerin rehabilitasyonu, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve ilaç temininin artırılması için çalışma yürütüleceğini aktardı.

Zeydi, elektrik, su, yol, kanalizasyon, ulaşım ve konut hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla stratejik projelerin hayata geçirileceğini kaydederek, "Hizmet ve altyapı dosyası ertelenmiş vaatlerin konusu olmaktan çıkacak." dedi.

Irak'ın güvenliği ve egemenliğinin korunmasının hükümetin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Zeydi, Arap, bölgesel ve uluslararası ilişkilerin karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde geliştirileceğini söyledi.

Zeydi, konuşmasının sonunda dini mercilere teşekkür ederek, Irak'taki tüm dini ve ulusal sembollere saygı duyduklarını sözlerine ekledi.