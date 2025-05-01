Irak\'ta görev yapan güvenlik korucusu kalp krizi sonucu şehit oldu

IRAK'ın kuzeyinde görev yaptığı harekat bölgesinden dönüşte geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Davut Şafak (39), memleketi Van'ın Gürpınar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gürpınar ilçesinde yaşayan ve bir süre önce Irak'ın kuzeyinde harekat bölgesinde görevlendirilen güvenlik korucusu Davut Şafak, dönüş yolunda Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırlarında kalp krizi geçirdi. Şafak, kaldırıldığı sahra hastanesinde dün şehit oldu.

Şehit Davut Şafak için Gürpınar Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, askeri erkan, güvenlik korucuları ve şehidin yakınları katıldı.

Şehit Şafak'ın Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Öz geçmiş ve duaların okunmasının ardından evli 5 çocuk babası Şehit Davut Şafak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla Savacık Mahallesi'nde toprağa verildi.