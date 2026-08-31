Irak\'ta Hurda ile Uçak ve Askeri Araç Maketleri Üretiyor

Iraklı Nasır el-Hammaşi, hurda demir ve telleri çeşitli uçak, füze ve askeri araçların maketlerine dönüştürerek, kısıtlı imkanlarla üretim yapıyor.

Vasıt vilayetinin Numaniye ilçesindeki evinin bahçesinde çalışan Hammaşi, gününün uzun saatlerini demir parçaları ve hurda teller arasında geçiriyor. Basit el aletleri ve bir kaynak makinesiyle çalışan Hammaşi, hurda malzemelerden uçak, helikopter, askeri araç ve füze rampalarının maketlerini üretiyor.

AA muhabirine konuşan 57 yaşındaki Hammaşi, çalışmalarıyla imkanların sınırlı olduğu koşullarda dahi insanların üretme ve yenilik yapma kapasitesini ortaya koymayı amaçladığını söyledi.

Çalışmalarını herhangi bir maddi destek almadan, sahip olduğu mütevazı imkanlarla sürdürdüğünü belirten Hammaşi, imalata çocukluğundan bu yana büyük ilgi duyduğunu ifade ederek, "Başlangıçta imalat konusunda büyük bir tutkum vardı ve içimde sınırsız bir hırs ve merak taşıyordum. Fabrikam veya finansmanım yoktu. Sahip olduğum her şey küçük bir kaynak makinesi ve bazı el aletleriydi. Azim ve özgüvenle 'hiçlikten' bir şey yapıyorum. Ülkem için bir şeyler yapmak istiyorum. Derin tarihe sahip Irak bunu hak ediyor." dedi.

Özellikle 2003 sonrasında üretim araçlarının ülkeye girmesiyle çalışmalarını hızlandırdığını anlatan Hammaşi, ortaya çıkardığı otomobil, uçak ve füze maketlerinin tamamen kendi fikir ve tasarımlarına dayandığını dile getirdi.

Uçma hayalinin peşinden gidiyor

"Uçma hayalim 14 senedir mevcut." diyen Hammaşi, kendi imkanlarıyla uçak yaparak uçmayı denediğini belirtti.

Hammaşi, "Uçak yapıp onunla uçmak için çok çabaladım. Yaptığım uçakla belli bir mesafe uçabildim ancak mütevazı makineler daha fazla uçmama izin vermiyor. Bunun için ithal makineler gerektiği kanaatine vardım. Bunun için bütçem yok. Tüm bütçemi bu işlere ayırıyorum. Demircilerin atıklarını getirip o parçaları birleştirerek çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Malzeme ve yedek parça fiyatlarındaki artışın çalışmalarının önündeki en büyük engellerden biri olduğunu dile getiren Hammaşi, bu nedenle zaman zaman üretime ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Hammaşi, imkanları ölçüsünde çalışmalarını sürdürebilmek için çoğunlukla yerel olarak temin edebildiği malzemeleri yeniden değerlendirdiğini aktardı.

Yaptığı çalışmalarla savaşlardan yorgun düşen Irak'ın, tüm zorluklara rağmen yenilik yapma ve üretme kapasitesine sahip olduğunu dünyaya göstermek istediğini belirten Hammaşi, üretim tutkusunu sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.