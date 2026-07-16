Irak'ta İHA Saldırısı İddiası Araştırılıyor

Irak Petrol Bakanlığı, Basra Limanı'nda ham petrol yükleme işlemlerinin sürdüğünü, tankerlerden birinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığına ilişkin iddiaların araştırıldığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Selim Ferhud, yaptığı açıklamada, Basra Limanı'nda ham petrol yükleme işlemlerinin kesintisiz sürdüğünü ifade ederek, tankerlerden birinin İHA saldırısına uğradığına ilişkin haberlerin doğruluğunun araştırıldığını belirtti.

Ferhud, incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti.

Uluslararası basında petrol tankerinin Basra Limanı'nda İHA saldırısına uğradığı, olayda herhangi bir hasar meydana gelmese de saldırının ardından limanda petrol yükleme faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu iddia edilmişti.