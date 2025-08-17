Irak'ta Koalisyon Misyonu Eylül 2025'te Sona Eriyor - Son Dakika
Irak'ta Koalisyon Misyonu Eylül 2025'te Sona Eriyor

17.08.2025 14:41
Irak Başbakanı danışmanı, ABD öncülüğündeki koalisyonun 2025'te görevini tamamlayacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Danışmanı Hüseyin Allavi, Bağdat ile Enbar'daki Ayn el-Esed Üssü'nde bulunan ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin misyonunun eylül ayında sona ereceğini söyledi.

Allavi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "Irak hükümeti, güvenlik güçlerinin inşası ve koalisyonun görevini sonlandırma hedefi doğrultusunda taahhütlerini yerine getiriyor. Uluslararası Koalisyonla güvenlik ilişkileri, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerle uyumlu şekilde, istikrarlı ikili savunma ilişkilerine dönüştürülecek." dedi.

Irak ile koalisyon ülkeleri arasında varılan anlaşma çerçevesinde, Uluslararası Koalisyonun görev süresinin 2025-2026 yılları arasında ilan edilen takvimle sona ereceğini belirten Allavi, "Bu anlaşmaya göre Bağdat'taki koalisyon misyon merkezi ve Ayn el-Esed Üssü'ndeki faaliyetler eylül 2025'te son bulacak. Bundan sonra Irak güvenlik güçlerine danışmanlık ve kapasite geliştirme alanında yeni bir işbirliği aşamasına geçilecek." ifadelerini kullandı.

Irak'taki Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u ve Irak'ın geniş bir bölgesini ele geçirmesinin ardından kurulmuştu.

Koalisyon güçleri, Bağdat'taki merkez üssün yanı sıra özellikle Ayn el-Esed Hava Üssü (Enbar) ile Erbil'deki üsler ve birkaç eğitim kampında konuşlanmıştı.

Kaynak: AA

