Irak\'ta Petrol İhracatı Dibe Vurdu

17.05.2026 14:23
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatı nisan ayında 93 milyon varilden 10 milyon varile düştü.

BAĞDAT, 17 Mayıs (Xinhua) -- Irak Petrol Bakanlığı, ülkenin Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol ihracatının, bölgedeki savaş nedeniyle nisan ayında keskin bir düşüş göstererek yaklaşık 93 milyon varilden 10 milyon varile gerilediğini duyurdu.

Irak Petrol Bakanı Besim Muhammed Hudeyr cumartesi günü göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada, hükümetin stratejisinin yerli üretim kapasitesini artırmaya, teknik ve mühendislik personeli yetiştirmeye ve petrol sektörü için en iyi altyapıyı kurmak amacıyla yabancı şirketlerle işbirliğine odaklandığını söyledi.

Hudeyr, "Özellikle petrol sektörü federal bütçenin belkemiği olduğu için sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve ülke ekonomisini desteklemek amacıyla petrol endüstrisini geliştirmek için çalışacağız" dedi.

Irak ekonomisi, ülke gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan ham petrol ihracatına büyük ölçüde bağımlı durumda.

Kaynak: Xinhua

