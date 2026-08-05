Irak'ta Ruhsatsız Silahlar Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'ta Ruhsatsız Silahlar Kontrol Altına Alınıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ta 500 bin ruhsatsız silah tespit edildi; halk silahlarını kaydetmek için başvuruda bulunuyor.

Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talimatıyla yürütülen "silahların devlet kontrolüne alınması" çalışmaları kapsamında, son bir ayda yaklaşık 500 bin ruhsatsız silahın tespit edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Polis İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Mansur Ali Sultan, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde kaçak silahla mücadeleye yönelik yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını paylaştı.

Sultan, kent merkezlerinin yanı sıra ilçe ve kasabalarda da ruhsatsız silahların kayıt altına alınması için süreç başlattıklarını belirterek halkın çalışmalara yoğun ilgi ve destek gösterdiğini aktardı.

Vatandaşların silah ruhsatı almak için resmi makamlara başvurduğunu ifade eden Sultan, son bir ayda yaklaşık 500 bin ruhsatsız silahın tespit edildiğini ifade etti.

Sultan, "Yüz binlerce vatandaş yıllardır elinde bulundurduğu silahı kayıt altına aldırmak amacıyla başvuruda bulunuyor. Bir kısım vatandaşımız ise silahlarını doğrudan devlete teslim ediyor." diye konuştu.

Özellikle kırsal bölgelerdeki ve köylerdeki aşiretlerin desteğini aldıklarını vurgulayan Sultan, ruhsatlandırma ve teslim işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla elektronik başvuru sistemini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Sultan ayrıca, süreçle ilgili özel bir komisyon oluşturulduğunu, başvuru sonrası teslimat ve kayıt işlemlerinin yürütülebilmesi için ülke genelinde 845 teslimat bürosunun kurulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Ruhsatsız Silahlar Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadına sahilde cinsel taciz Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı Genç kadına sahilde cinsel taciz! Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı
Trump’ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava Trump'ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava
Petro’dan Espriella’nın yemin törenine 3 gün kala çarpıcı uyarı: Bombalı saldırı olacak Petro'dan Espriella'nın yemin törenine 3 gün kala çarpıcı uyarı: Bombalı saldırı olacak
Muharrem İnce adaylık iddialarına noktayı koydu: Böyle bir derdim yok Muharrem İnce adaylık iddialarına noktayı koydu: Böyle bir derdim yok
Gözler bugün Beştepe’de 322 paşa için karar verilecek Gözler bugün Beştepe'de! 322 paşa için karar verilecek
Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti Seyirciler isyan etti Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti! Seyirciler isyan etti

00:02
Ünlüler soruşturmasında yeni skandal: Koray Beşli’nin dijital materyallerinden 18 yaş altı kız çocuklarıyla ilgili içerikler çıktı
Ünlüler soruşturmasında yeni skandal: Koray Beşli’nin dijital materyallerinden 18 yaş altı kız çocuklarıyla ilgili içerikler çıktı
23:42
Trabzonspor, Muhammed Salah’ın transferini KAP’a bildirdi.
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın transferini KAP'a bildirdi.
21:57
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı Suçlama çok ağır
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır
20:31
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
19:59
Batman’daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 01:30:21. #7.12#
SON DAKİKA: Irak'ta Ruhsatsız Silahlar Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.