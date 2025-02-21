Irak'ta Şap Hastalığı Hayvancılığı Tehdit Ediyor

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Irak'ta hayvanlarda yayılan şap hastalığının hayvancılık sektörü ve hayvansal ürünleri olumsuz etkilediği belirtildi.

Irak Tarım Bakanlığı Veteriner ve Afet Dairesi Müdürü Tair Sadır Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede başta manda olmak üzere binlerce çift tırnaklı canlı hayvanda şap hastalığının yayıldığını bildirdi.

Hastalığın yayılmasının önlenmesi için aşı ve gereken adımların atıldığını belirten Hüseyin, bakanlığa bağlı veteriner ekiplerinin hastalığın baş gösterdiği bölgelerde müdahalelerini yaptıklarını dile getirdi.

Hastalığın yayılmasıyla birlikte 654 mandanın telef olduğunu aktaran Hüseyin, bunların bir çoğunun yetiştiriciler tarafından aşılanmayan hayvanlar olduğunu kaydetti.

Hüseyin, telef olan hayvanları çevreye zarar vermeden gömmek için Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Belediyenin ortak bir çalışma komisyonu kurduğunu belirtti.

Hayvan yetiştiriciliği yapan Basim Muhammed, son 12 gün içinde yaklaşık 30 mandasının telef olduğunu söyledi.

Şap hastalığının yayılmasının hayvancılık sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Muhammed, hükümetin hızlı bir şekilde müdahale etmesini istedi.