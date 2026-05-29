Irak'ta Silah Toplama Projesi Sürecek
Irak'ta Silah Toplama Projesi Sürecek

29.05.2026 19:48
Başbakan Zeydi, silahın yalnızca devlette toplanması projesinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, hükümetinin silahın yalnızca devletin elinde toplanması projesini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre Zeydi, Kurban Bayramı dolayısıyla ülkedeki aşiret liderlerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Görüşmede hükümetin silahın yalnızca devletin elinde toplanması projesini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Zeydi, bu kapsamda yasaların ihlal edilmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Zeydi, yolsuzlukla mücadele, Irak'ın egemenliğinin güçlendirilmesi ve ülkenin bölgesel ve uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesinin hükümetin temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Irak Başbakanı ayrıca Irak aşiretlerinin devletin kuruluşundan bu yana ülkenin yanında yer aldığını ve zor dönemlerde önemli rol oynadığını belirterek, hükümetin bu toplumsal yapıya destek vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

