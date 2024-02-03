Irak\'ta teröristlerin taciz atışı sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki harekat bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı. Şehit askerin Osmaniye'nin Çona köyünden olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir DİNGİL şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
Şehit askerin, Osmaniye'nin Çona köyünden olduğu belirtildi.
32 yaşında futbolu bırakan Eden Hazard, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendisinden daha iyi sadece bir futbolcu olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, "Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil" dedi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü sarı-lacivertli formayı ilk kez giyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde 2 ay içinde 75 bin konutun teslim edileceğini ve yıl sonuna kadar 200 bin evin teslim edilmiş olacağını açıkladı.
Almanya, Fransa ve Belçika'daki çiftçi eylemleri komşu Yunanistan'a sıçradı. Selanik kentinde traktörleriyle eylem yapan çiftçiler, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti. Arıcılar, besiciler ve balıkçıların da destek verdiği eylemde, sembolik olarak bir tabut taşındı. Göstericilere destek vermek için eylem alanında bulunan Yeni Sol Partisinin Türk Milletvekili Özgür Ferhat, çiftçilerin ekonomik zorluklarla baş edemediğini belirtti.
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Khan, Büşra Khan'ın eski eşi tarafından yapılan itiraz sonucunda yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, son bir haftada İmran Han'ın aldığı üçüncü hapis cezası oldu.
Brezilya ekibi RB Bragantino, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan olayda, Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat ederek traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına kat etti. Emen, yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyerek Bitlis'e vardı ve nakliye firmalarının daha vicdanlı olmalarını temenni etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız'a teşekkür etti. İmamoğlu, "Bu nezaket, bu görüntü toplumun arzu ettiği Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Irak'ta teröristlerin taciz atışı sonucu bir asker şehit oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?