Irak'ta Türkmenlerin İlk Dizisi 'KOD' Beğeni Topladı - Son Dakika
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Irak'ta Türkmenlerin İlk Dizisi 'KOD' Beğeni Topladı

'KOD', Türkmenlerin geçmişten gelen sıkıntılarını ve mücadelelerini konu alan bir dizi.

19.01.2025 13:16
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Irak'ın Kerkük kentinde çekilen aksiyon ve dram karışımı, Türkmenlerin ilk dizisi "KOD", bölge halkı arasında büyük beğeni topladı.

Irak'taki Türkmenlerin yıllardır çektiği sıkıntılar ve gerçek olaylardan yola çıkarak, "hayallerin doruklarını zorlayan" dizinin senaryosunda, 3 Türkmen doktorun ürettiği elektronik ilacın gizliliği ortaya çıktıktan sonra yaşanan olaylar ele alınıyor. Gelişen olaylar doktorlardan birinin oğlunu ölüme götürecek kadar büyüyor.

"Herkesin umudu" haline gelen başrol karakteri "Umut", insanlığı kurtarmaya yemin ederek, "karanlık güçlerle" ucu bucağı belli olmayan bir savaşa giriyor.

Ölüm kalım mücadelesi veren başrol karakterine gizli bir Türkmen teşkilatı üyesi, silah arkadaşı oluyor ve bu can pazarında omuz omuza savaşıyorlar.

Dizinin senarist ve yapımcısı Ali Hüseyin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dizinin uzun yıllar öncesine dayalı bir proje olduğunu ancak ülkede yaşanan çatışma ve güvenlik sorunlarının gecikmesine engel olduğunu söyledi.

Kısa süre önce yayına giren "KOD" dizisinin Türkmenlerin ilk yerel dizi olduğunu belirten Öztürk, filmin eski ve yeni kuşak oyuncuların birlikte yer aldığı dizi özelliği taşıdığını ifade etti.

İlk olması hasebiyle çok iyi bir çıkış ve profesyonelce çalışma ortaya çıkarmak için büyük emek verdiklerini dile getiren Öztürk, izleyici kitlesi tarafından büyük beğeni aldıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Diziye "KOD" adının verilmesine ilişkin de Öztürk, insan hayatının bir şifre, anlaşılmaz ve yarının insana ne getireceği belli olmayan bir sürece benzetildiği için böyle bir ismi tercih ettiklerini aktardı.

Dizide Türkmenlerin Irak'ta son 100 yıldır çektikleri sıkıntılara da yer veriliyor

Dizinin içeriğinden bahseden Öztürk, "Dizinin amaçlarından biri de Türkmenlerin son 100 yılda Irak'ta çektikleri sıkıntıların yanında müteakip hükümetler tarafından maruz kaldıkları ötekileştirme, yok sayma ve yok etme politikaları gibi konuları da izleyiciye aktarmak." dedi.

Öztürk, dizide Türkmen doktorların ürettiği bir elektronik ilacın gizliliği ortaya çıktıktan sonra olayların boy gösterdiği şekilde konuyu ele aldıklarını belirterek, "İçerikte Kerkük'ün özellikle 2003 sonrası Irak'ta cereyan eden hadiselerden ne kadar etkilendiği ve zarar gördüğü de yer alıyor. Biz de bu hayal ürünü konunun içine Kerkük'teki doktor, sanatçı ve tüm kesimlerden öne çıkan insanların başına gelenleri de izleyiciye aktarmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Bu çalışma aracılığıyla geleceğe yönelik profesyonel genç Türkmen oyuncu yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Öztürk, bu çalışmada özellikle gençlere yer verdiklerini söyledi.

Diziyle ilgili kısa sürede çok iyi tepkiler aldıklarından dolayı mutlu olduğunu paylaşan Öztürk, kendilerine gelen eleştirileri de en iyi şekilde değerlendireceklerini aktardı.

"Gelen güzel tepkiler oyuncuları motive etti"

Dizide "mafya babası" rolünü canlandıran sanatçı Ahmet Demirci ise Türkmenlerin ilk yerel dizisinde yer almaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Kısa sürede bu kadar iyi tepki gelmesine çok sevindiğini bildiren Demirci, bununu oyuncuları motive ettiğini ve sonraki bölümlerde daha anlamlı iş yapmalarına teşvik ettiğini vurguladı.

Oyuncu Işıl Süheyil Assaf da bu dizide kadın oyunculara çok fazla şans verilmesinden mutlu olduğunu, birçok alanda yetenek ve kabiliyete sahip Türkmen kadınlarının sanata ve oyunculuğa da yönelmesini istedi.

Sanatçı Yalçın Faik da Kerkük'ün ilk yapımı, böyle profesyonel bir projede yer almaktan mutlu olduğunu söyledi.

Devletin sanata ve kültüre önem vermesini isteyen Faik, diziye ülkenin her yerinden ilgi duyulduğunu ve güzel tepkilerin geldiğini kaydetti.

Dizi oyunculuğunda ilk deneyimi olan Ahmet Türk ise dizinin bir bölümünün yayınlanmasından sonra özellikle sosyal medyadan güzel tepkiler aldığını paylaştı.

Kerküklü usta sanatçıların da dizideki performansının kendilerine katkısı olduğunu ifade eden Türk, kendini daha da geliştirmeyi ve Türk dizilerinde oynamayı istediğini dile getirdi.

Kadın başrol oyuncusu Şenay Neftçi ise bu projeyle kendisini "gerçek sanatın içinde" bulduğunu vurguladı.

Kerkük'te oyunculuk sanatının ilerlemesi için genç yeteneklerin değerlendirilmesini isteyen Neftçi, gençlerin de sanata önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Dizinin erkek başrol oyuncusu Ali Han da dizide en çok aksiyon ve dramın birleşmesinin dikkati çekici olduğunu aktardı.

Han, "Öyküsü Irak'taki Türkmenlerin yıllardır çektiği sıkıntıların yanında Kerkük'teki gerçek olaylardan yola çıkarak hayallerin doruklarını zorlaması diziye ilgiyi artırdı" dedi.

Türkmeneli TV'de izleyiciyle buluşan dizinin şimdiye kadar 11 bölümü yayımlandı.

Kaynak: AA

Kerkük, Dizi, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Türkmenlerin İlk Dizisi 'KOD' Beğeni Topladı - Son Dakika

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