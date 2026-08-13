Irak'ta Yabancı Askeri Varliğa Son - Son Dakika
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Irak'ta Yabancı Askeri Varliğa Son

Irak\'ta Yabancı Askeri Varliğa Son
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Irak Başbakanı, Uluslararası Koalisyon'un askeri misyonunun 30 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.

(BAĞDAT) - Irak Başbakanı Ali Faleh ez-Zeydi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Charles Brad Cooper ile görüşmesinde, Uluslararası Koalisyon'un Irak'taki askeri misyonunun sona erdirilmesi ve güçlerinin ülkeden ayrılması için 30 Eylül'ün kesin ve nihai tarih olduğunu açıkladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Cooper'ı kabul ederek ülkedeki yabancı askeri varlığın sona erdirilmesine ilişkin takvimi görüştü.

Zeydi, tarafların daha önce üzerinde uzlaştığı takvime bağlı kalınacağını belirterek, Uluslararası Koalisyon'un askeri misyonunun 30 Eylül'de sona ereceğini ve güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanacağını ifade etti.

"1 Ekim, Irak devleti için yeni bir gün olacak" diyen Zeydi, bu tarihten itibaren Irak'ın herhangi bir yabancı askeri varlıktan arındırılmış olacağını ve ülkenin kendi güvenlik ve askeri kapasitesiyle güvenliğini sağlayacağını söyledi.

Görüşmede, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasının güvenlik, istikrar ve devlet egemenliği açısından temel önemde olduğu da vurgulandı.

Açıklamada, Zeydi'nin temmuz ortasında Washington'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında varılan mutabakat doğrultusunda Uluslararası Koalisyon'un askeri misyonunun sona erdirilmesi konusunda tarafların "tam ve nihai" mutabakat içinde olduğu belirtildi.

Irak ile ABD arasındaki ilişkilerin bundan sonraki dönemde karşılıklı egemenliğe ve ortak çıkarlara saygı temelinde ekonomi, kalkınma ve güvenlik alanlarında iş birliği ve ortaklığa yönelmesi konusunda da mutabık kalındığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Eylül, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Yabancı Askeri Varliğa Son - Son Dakika

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