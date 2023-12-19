 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Irak'ta yapılan yerel seçimlere katılım yüzde 41 - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta yapılan yerel seçimlere katılım yüzde 41

Irak'ta 10 yıl sonra yapılan yerel seçimlere katılımın yüzde 41 olduğu ve nihai olmayan sonuçların bugün açıklanacağı bildirildi. Seçimlere 6 milyon 599 bin 668 seçmen katıldı ve toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarıştı.

Irak\'ta yapılan yerel seçimlere katılım yüzde 41
19.12.2023 - 03:21,
Abone Ol

Irak'ta 10 yıl sonra yapılan yerel seçimlere katılımın yüzde 41 olduğu ve nihai olmayan sonuçların bugün açıklanacağı bildirildi.

Irak haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Yüksek Seçim Komiserliği, dün tamamlanan yerel seçimlere katılım oranıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yerel seçimlere katılımın yüzde 41 olduğu kaydedilen açıklamada, 6 milyon 599 bin 668 seçmenin sandık başına gittiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, nihai olmayan sonuçların bugün açıklanacağı belirtildi.

Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarıştı. 275 sandalyeden 70'i ise kadın kotasına ayrıldı.

Irak'taki il meclisleri, her ilde yasama ve denetleme yetkisine ve Anayasa ile çelişmeyecek yerel mevzuat çıkarma hakkına sahip.

Federal bir yönetime sahip ülkede bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamıyor. Irak'ta en büyük Şii tabana sahip dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da seçimleri boykot etti.

İl meclisi seçimlerinin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor ancak 2013 sonrası terör örgütü DEAŞ saldırıları, yaşanan güvenlik sorunları ve siyasi istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta yapılan yerel seçimlere katılım yüzde 41 - Son Dakika


00:50
İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede? İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
00:09
1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak 1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak
00:04
100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti 100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti
23:33
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21
Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin
22:27
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti
22:17
İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor
21:55
TBMM'de ''ana dil'' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı TBMM'de ''ana dil'' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı

Son Dakika
00:50 İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
00:09 1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak
00:04 100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti
23:33 Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21 Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin
22:27 AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti
22:17 İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor
21:55 TBMM'de ''ana dil'' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 03:34:48. #1.11#
SON DAKİKA: Irak'ta yapılan yerel seçimlere katılım yüzde 41 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement