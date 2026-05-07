Irak'ta Yeni Hükümet Programı Açıklandı

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali ez-Zeydi, önümüzdeki 4 yılı kapsayacak hükümet programını meclise sundu.

"İstikrarlı devlet, üretken ekonomi, dengeli ortaklıklar" vizyonuyla hazırlanan program, güvenlik, ekonomi, enerji ve kurumsal reform başlıklarına odaklanıyor.

Programın öne çıkan maddeleri arasında, silahın yalnızca devlet kontrolünde olması, güvenlik kurumlarının güçlendirilmesi, Irak'ın bölgesel çatışmalardan uzak tutulması, dengeli dış politika izlenmesi gibi konular yer alıyor.

Ekonomik reformlar, bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması ve "Gelecek Nesiller Fonu" kurulması da Zeydi'nin programında yer alan içerikler arasında bulunuyor.

Zeydi, elektrik ve enerji sektöründe kapsamlı reform ile yerel doğal gaz üretiminin artırılması, petrol ve gaz yasasının çıkarılması ve ihracat altyapısının geliştirilmesini de vadediyor.

Yolsuzlukla mücadele, dijital dönüşüm, sağlık ve eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi de yine Zeydi'nin hükümet programında yerini alan başlıklar arasında bulunuyor.

Program ayrıca gençlik, spor, kadın hakları, kültür ve turizm alanlarında yeni projeler içerirken, tüm hedeflerin uygulanmasının devlet bütçesi ve mali kaynaklara bağlı olduğu vurgulandı.

Meclis'in hükümet programı ve henüz açıklanmayan yeni kabineyi oylaması gerekiyor.