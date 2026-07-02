Irak'ta Yolsuzlukla Mücadele: 2 Trilyon Dolar Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'ta Yolsuzlukla Mücadele: 2 Trilyon Dolar Çalındı

02.07.2026 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ta yolsuzlukla mücadelede el konulan varlıklar akıl sınırlarını aşıyor, 2003'ten bu yana çalınan 2 trilyon dolar aşıldı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Hukuk Danışmanı Münir Haddad, ülke genelinde yürütülen yolsuzlukla mücadele operasyonlarında el konulan varlıkların miktarının "akıl sınırlarını zorladığını" belirterek, 2003 yılından bu yana ülkeden çalınan paranın 2 trilyon doları geçtiğini açıkladı.

Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamalarda Haddad, 2003 yılından bu yana ülkeden çalınan paranın 2 trilyon doları aştığını, Başbakan Zeydi liderliğinde yürütülen yolsuzlukla mücadele operasyonunun ise "kırmızı çizgiler veya bir zaman sınırı olmaksızın" kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Haddad, soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi vererek, Başbakan Zeydi'nin itirafların kendilerine ulaşmasından endişe eden bazı siyasi çevrelerin baskı ve itirazlarını kesin bir dille reddettiğini, operasyonların sürdürülmesi konusunda kararlılık gösterdiğini belirtti.

Günlük baskınların hız kesmeden sürdüğünü ve gözaltına alınanların sayısına dair henüz nihai bir istatistiğin bulunmadığını aktaran Haddad, yakalanan ana şüphelilerin detaylı itirafları sayesinde yeni isimlere ulaşıldığını aktardı.

Zanlıların el konulan mal varlıkları ve gayrimenkullerinin "akıl ve mantık sınırlarını zorlayacak" boyutlarda olduğunu vurgulayan Hukuk Danışmanı, sadece tek bir yetkilinin kendi veya ailesinin adına kayıtlı 50'den fazla lüks gayrimenkulün tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Haklarında yakalama kararı bulunan bazı şüphelilerin ülke dışına veya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafına kaçmaya çalıştığına dikkati çeken Haddad, IKBY makamlarının süreçte iş birliği yaparak bu kişilerden 8'ini Bağdat'a teslim ettiğini ifade etti.

Haddad son olarak, söz konusu yolsuzluk davalarının tamamen kamuoyuna açık ve şeffaf mahkemelerde görüleceğini, el konulan tüm nakit para ile gayrimenkullerin istisnasız Irak devlet hazinesine devredileceğini sözlerine ekledi.

Irak güvenlik güçleri, haziran ayının başında tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli'nin itirafları doğrultusunda, yolsuzluk dosyaları kapsamında önceki gün sabaha karşı Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de, yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle bazı üst düzey siyasetçi ve milletvekillerini evlerine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Irak Başbakanı Zeydi, daha önce yaptığı açıklamada yolsuzlukların üzerine gidileceği mesajını vermişti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Yolsuzlukla Mücadele: 2 Trilyon Dolar Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

23:49
Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi
Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi
23:19
Yarı çıplak şahıs üst geçitte asılı bulundu
Yarı çıplak şahıs üst geçitte asılı bulundu
22:19
ABD ordusuna ait helikopter Umman Denizi’ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp
ABD ordusuna ait helikopter Umman Denizi'ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
21:13
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 01:12:08. #7.12#
SON DAKİKA: Irak'ta Yolsuzlukla Mücadele: 2 Trilyon Dolar Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.