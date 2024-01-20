Irak\'taki ABD Üssüne Füze Saldırısında Bir Iraklı Asker Yaralandı

Irak'ın Enbar vilayetindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne düzenlenen füze saldırısında bir Iraklı askerin yaralandığı bildirildi.

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Şii milis grupların ülkedeki ABD üssüne düzenlediği saldırıda bir Iraklı askerin yaralandığını duyurdu.

Ayn el-Esed Üssü'nde Irak askeri karargahlarının da bulunduğunu ifade eden Resul, faillerin tutuklanıp adalete teslim edileceğini belirtti.

Yerel medyada yer alan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre, Irak'ın batısındaki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendi.

Şii milis güçlerden oluşan "Irak'ta İslami Direniş" adlı grup, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Şii milisler, Irak'taki ABD hedeflerini hedef almaya devam edeceklerini kaydetti.

"Irak'ta İslami Direniş" grubu iki gün önce de Diyala semalarında gezen ABD'ye ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) hedef aldıklarını açıklamıştı.