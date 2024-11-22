Irak'taki Nüfus Sayımı ve Kerkük Endişesi

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'taki nüfus sayımı bağlamında Kerkük'e yönelik gerçekleşen nüfus hareketliliğine ilişkin, "Söz konusu nüfus sayımında etnik kökene dair veri toplanmamış olsa da yoğun nüfus hareketliliği Iraklı Türkmen ve Arap kesimleri haklı olarak endişeye sevk etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Keçeli, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye olarak, tüm kurumlarla, Irak Türkmenlerinin yanında durduklarını, hak ve menfaatlerini gözettiklerini belirten Keçeli, bu çerçevede, Irak ile Türkiye arasında dostluk köprüsü teşkil eden ve Kerkük'te yoğun bir nüfusa sahip olan Türkmen soydaşların huzur ve güvenliklerinin, bu ülkeyle ikili ilişkilerdeki temel önceliklerden olduğunu kaydetti.

Keçeli, Irak'ta uzun yıllar sonra yapılmakta olan nüfus sayımı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürtlerin Kerkük'e yoğun şekilde intikallerine dair kamuoyuna da yansıyan gelişmelerin yakından takip edildiğini aktardı.

"Söz konusu nüfus sayımında etnik kökene dair veri toplanmamış olsa da yoğun nüfus hareketliliği Iraklı Türkmen ve Arap kesimleri haklı olarak endişeye sevk etmiştir." ifadesini kullanan Keçeli, bu usulsüzlüğün, aslında Kerküklü olmayan kitlelerin oldubittiyle Kerkük nüfusuna dahil edilmesi sonucunu doğuracağı ve bunun ileride yapılacak seçimlere de etki edeceğinin açık olduğunu vurguladı.

Sözcü Keçeli, şunları kaydetti:

"Irak yetkili makamlarının, son yüzyıldır sayısız katliam ve zulme maruz kalmış Türkmen soydaşlarımızın, nüfus sayımı kapsamında yaşanan bu son gelişmeler nedeniyle bir kez daha mağdur edilmesine müsaade etmemesini bekliyoruz. Kerkük'teki temel beklenti ve hassasiyetimiz, vilayette tarih boyunca oluşan demografik yapıyla oynanmaması ve Kerkük halkının, vilayetin asli bileşenlerinin üzerinde mutabık kaldığı biçimde yaşamaya devam etmesidir."