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Irak'taki siyasi gruplar ABD ile anlaşmayı memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Irak'taki siyasi gruplar ABD ile anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Irak'taki siyasi gruplar, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Irak\'taki siyasi gruplar ABD ile anlaşmayı memnuniyetle karşıladı
25.01.2024 - 21:34,
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Irak'taki siyasi gruplar, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Irak ile kapsamlı ilişkiyi düzenlemek için uluslararası koalisyonla müzakerelerde bulunan Irak Askeri Komitesi'nin çalışmalarını desteklemek için güç, kararlılık ve tutarlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Irak hükümetinde yer alan Şii siyasi partilerin yer aldığı çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nden de konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak hükümetinin vizyonu doğrultusunda siyasi, ekonomik, kültürel, güvenlik ve askeri alanlarda koalisyon ülkeleriyle kapsamlı ikili ilişkilere geçişe tam destek verdiğimizi teyit ediyoruz."???????

Meclisin en büyük Sünni grubu Takaddüm Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de yaptığı yazılı açıklamada, Irak hükümetinin koalisyon güçleriyle müzakerelere başlamasına destek verdi.

Halbusi yaptığı açıklamada, "Irak'ın uluslararası koalisyondaki dostlarıyla diyaloğu sürdürmesi ve her alanda karşılıklı anlayış ve iş birliğiyle ilerlemesi yönünde ABD ile yaptığı anlaşmayı ve attığı adımları destekliyoruz." dedi.

Mecliste yer alan Sünni blok Azim Koalisyonu da hükümetin uluslararası koalisyonla müzakerelere başlamasını desteklediklerini duyurdu.

ABD'li Büyükelçi'den anlaşmayla ilgili memnuniyet açıklaması

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski de Irak-Amerikan Yüksek Askeri Komitesi'nin çalışmalarına başlamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Romanowksi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Irak-Amerikan Yüksek Askeri Komitesinin çalışmalarına başlamasını memnuniyetle karşılıyorum. Sürdürülebilir ikili güvenlik ortaklığına geçiş, bölgenin güvenliğini ve Irak'ın egemenliğini destekleme konusundaki kararlılığımızın devam ettiğini teyit etmek açısından önemli."

Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için bir takvim oluşturma konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Irak hükümetleri arasında Ağustos 2023'ten bu yana devam eden müzakere turlarının başarıyla sonuçlandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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