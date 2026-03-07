Irak'tan ABD'ye Tehdit: Hedeflerimiz Açık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'tan ABD'ye Tehdit: Hedeflerimiz Açık

07.03.2026 07:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Direniş Koordinasyon Komitesi, Dahiye'deki sivillere tehdit olursa ABD çıkarlarını hedef alacak.

Irak Direniş Koordinasyon Komitesi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösü Dahiye'de sivillerin güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda Arap ülkelerindeki ABD çıkarlarını hedef alacakları tehdidinde bulundu.

Irak Direniş Koordinasyon Komitesi, Ketaib Hizbullah, Hareket en-Nuceba, Asaib Ehlulhak ve Ketaib Seyyiduşşuheda gibi Irak'taki silahlı Şii grupları çatısı altında topluyor.

İsrail'in Lübnan'a ve özellikle Hizbullah'ın kalesi sayılan Dahiye'ye yönelik saldırılarına ilişkin komiteden yapılan açıklamada, "Dahiye'deki sivillerin güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit, çeşitli Arap ülkelerindeki ABD elçiliklerini ve petrol tesislerini meşru hedefler haline getirecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirli parçalara göre güvenlik dönemi sona erdi. ya herkes için güvenlik ya da hiç kimse için güvenlik yok."

Irak'taki grupların tehdidi, ABD müttefiki İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine hava saldırılarına devam etmesi ve Hizbullah tesislerini hedef aldığını iddia ederek, tahliye uyarıları yayınlamasıyla aynı zamana denk geliyor.

ABD ve İsrail tarafından 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan saldırıların ardından bölgesel çatışma, martta Lübnan'ı da kapsayacak şekilde genişledi.

İran'ın müttefiki Hizbullah, Kasım 2024'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen devam eden Lübnan saldırılarına ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in suikastına misilleme olarak 2 Mart'ta kuzey İsrail'de bir askeri tesise saldırdı.

Aynı gün, İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi ile ülkenin güney ve doğusundaki bölgelere hava saldırıları düzenleyerek onlarca kişinin ölümüne yol açtı.

İsrail 3 Mart'ta ise kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'tan ABD'ye Tehdit: Hedeflerimiz Açık - Son Dakika

Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı
Baba Cihantimur “dolandırıldım“ deyip adliyeye koştu Bakın nasıl kandırmışlar Baba Cihantimur "dolandırıldım" deyip adliyeye koştu! Bakın nasıl kandırmışlar
ABD, Güney Kore’den Patriot hava savunma bataryalarını istedi ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Adana’da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti Adana'da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif

07:30
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
07:16
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
06:37
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
05:29
Savaş sürerken İran’dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
04:09
Korkulan oldu İsrail’den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
04:02
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 08:42:26. #7.12#
SON DAKİKA: Irak'tan ABD'ye Tehdit: Hedeflerimiz Açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.