Irak'tan ExxonMobil ile Petrol İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'tan ExxonMobil ile Petrol İşbirliği

17.07.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Zeydi, ExxonMobil ile petrol üretimini artırma ve rafineri projelerini görüştü.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil'in Üst Yöneticisi (CEO) Darren Woods ile bir araya gelerek petrol üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması ve rafineri geliştirme projelerinde işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD ziyaretini sürdüren Zeydi, Houston'daki ExxonMobil merkezinde Woods ve şirketin yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Görüşmede Zeydi, hükümetin petrol üretimi ve ihracat sektörlerini geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirterek, Irak'ın rafinaj ve petrol işleme kapasitesinin artırılmasına yönelik planlara ExxonMobil'in katkı sağlamasını istedi.

Şirketi uzun vadeli yatırım ve ortaklığa davet eden Zeydi, projelerin hızla hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

Irak'ın elektrik santrallerinde kullanılmak üzere doğal gaz ithalatına olan ihtiyacını sona erdirmeyi hedeflediklerini dile getiren Zeydi, bu kapsamda petrol üretimi sırasında açığa çıkan gazın tamamının toplanması ve çevreye zarar veren gaz yakma uygulamasının sonlandırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Zeydi ayrıca, ekonomik zorluklar karşısında katma değeri yüksek gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla ExxonMobil'in ileri teknolojilerinden yararlanarak yeni rafineri üniteleri kurmayı hedeflediklerini söyledi.

ExxonMobil CEO'su Woods ise şirketin Irak ve bölgedeki faaliyetleri ile teknik kapasitesine ilişkin bilgi vererek, Irak petrol sektörünün önemli yatırım ve işbirliği fırsatları sunduğunu belirtti.

Çevresel standartlara uyulması ve kirliliğin azaltılmasının önemine işaret eden Woods, şirketinin Irak ile yakın işbirliği yapma arzusunda olduğunu ifade etti.

Irak Başbakanı Zeydi, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Zeydi, ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de görüşmüştü.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Çevre, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'tan ExxonMobil ile Petrol İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı
Kadın cinayeti davasında sanık kocadan ’pes’ dedirten savunma: Kadına yönelik şiddete karşı biriyim Kadın cinayeti davasında sanık kocadan 'pes' dedirten savunma: Kadına yönelik şiddete karşı biriyim
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara
Kremlin’den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı Çantasından çıkan şoke etti Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
11:41
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
11:36
Uzun kuyruklar oluşuyordu Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 12:42:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Irak'tan ExxonMobil ile Petrol İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.