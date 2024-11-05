Irak'tan IKBY'ye Petrol Desteği - Son Dakika
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Irak'tan IKBY'ye Petrol Desteği

Irak hükümeti, IKBY'ye petrol masraflarını karşılayacak, varil maliyetini 8'den 16 dolara çıkardı.

05.11.2024 23:46
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Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) petrol üretimi ve nakliyesi masraflarını karşılamaya karar verirken, IKBY'de çıkarılan petrol maliyetini varil başına 8 dolardan 16 dolara çıkardı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararlara yer verildi.

Buna göre, Irak hükümeti merkezi yönetim Maliye Bakanlığı, IKBY'de üretilen ve Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) veya merkezi hükümet tarafından teslim alınan petrolün üretim ve nakliye masraflarını devlet harcamalarından IKBY hükümetine ödeyecek.

IKBY'de üretilen petrolün teslimatının da hızlı şekilde SOMO'ya veya merkezi yönetim Petrol Bakanlığı'na yönlendirilmesi kararı alındı.

Irak hükümeti ayrıca, IKBY'de çıkarılan petrol maliyeti için daha önce varil başı 8 dolar olan ödemeyi avans olarak 16 dolara çıkardı.

Ancak bu ödeme, kurulan uzman teknik danışma ekibinin çalışmalarının tamamlanmasından sonra ve petrol teslimatının başladığı tarihten itibaren geriye dönük olarak yapılacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Hükümet, Enerji, Güncel, Irak, Son Dakika

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