Irak'tan kaçan 1 PKK'lı terörist Hudut Karakolumuza teslim oldu - Son Dakika
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Irak'tan kaçan 1 PKK'lı terörist Hudut Karakolumuza teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK'ya yönelik operasyonlarıyla birlikte örgütteki çözülmelerin hızlandığı belirtildi.

30.07.2024 19:05
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Irak'tan kaçan 1 PKK'lı terörist Hudut Karakolumuza teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'tan kaçan 1 PKK'lı terörist Hudut Karakolumuza teslim oldu - Son Dakika
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