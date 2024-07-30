Irak'tan kaçan 1 PKK'lı terörist Hudut Karakolumuza teslim oldu

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"