Irak'tan Koalisyon Güçlerine Hazırlık

Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin, uluslararası koalisyon güçlerinin geri çekilmesine hazırlık amacıyla ordunun gelişmiş hava savunma sistemiyle donatılması talimatı verdiğini bildirdi.
Irak haber ajansı INA, konuyla ilgili Genelkurmay Başkanı Yarullah'ın açıklamasına yer verdi.
"Silahlı Kuvvetler Komutanı (Sudani), uluslararası koalisyon güçlerinin geri çekilmesine hazırlık amacıyla ordunun gelişmiş hava savunma sistemiyle donatılması talimatını verdi." diyen Yarullah, Sudani'nin yakında koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunun sona erdiğini açıklayacağını söyledi.
Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani???????, yabancı bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Irak'taki koalisyon güçlerinin çekilmesi tartışmalarına değinerek, "Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun sona erdirilmesi, hükümet programının bir parçasıdır. Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun bitiş tarihini yakında duyuracağız." demişti.
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