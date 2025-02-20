Irak'tan Lübnan'a Sürekli Destek

Güncel

BAĞDAT, 20 Şubat (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Lübnan halkına desteklerinin süreceğini ve bu kapsamda yakıt tedariklerinin devam edeceğinin söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Sudani, Lübnanlı mevkidaşı Nevvaf Selam ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Sudani, Irak'ın yakıt tedariki başta olmak üzere Lübnan'a desteğinin süreceğini ve Lübnan'a karşı karşıya olduğu zorlukları aşmasında yardımcı olacaklarını vurguladı.

Selam ise Irak'la ilişkilerini her alanda geliştirme konusundaki kararlı olduklarını belirterek, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çabaların önemine dikkat çekti.