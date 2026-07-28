Irak'tan Türk Şirketlerine Proje Daveti

Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed, Türk şirketlerinin Kalkınma Yolu Projesi, Musul Havalimanı ile Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi ve Büyük Faw Limanı projelerinde yer almasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Bakan Muhammed, Ankara'da yapılan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı Türkiye-Irak İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun geçen hafta Irak'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Muhammed, bu ziyaretteki görüşmelerde 3 ana konunun ele alındığını ve ana gündem maddesinin Kalkınma Yolu Projesi olduğunu söyledi.

Projeye ilişkin tasarım çalışmalarını yürüten İtalyan şirketin geçen hafta itibarıyla çalışmaları yüzde 90 oranında tamamladığını belirten Muhammed, demir yolu ve kara yoluna ilişkin tasarımların Ekim 2026'da tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Muhammed, Türk şirketlerinin Kalkınma Yolu Projesi'nde yer almasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin de bu konuyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile geçen hafta Bağdat'ta yaptığı görüşmede dile getirdiğini aktardı.

Kalkınma Yolu Projesi'nin Basra'dan başlayarak Türkiye sınırına uzanan yaklaşık 1200 kilometrelik bir güzergahı kapsadığını ifade eden Muhammed, ikinci gündem maddesinin ise Musul Havalimanı olduğunu belirtti.

Muhammed, gerek Irak Başbakanı gerekse kendisinin, Türk şirketlerinin Musul Havalimanı projesinde yer almasını memnuniyetle karşıladıklarını, ayrıca Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesine de katılmalarını istediklerini dile getirdi.

Toplantıda ele alınan üçüncü konunun Büyük Faw Limanı olduğunu aktaran Muhammed, limanın 100 rıhtımdan oluşacağını, mevcut durumda 5 rıhtım ile 5 sahanın tamamlandığını ifade etti.

Muhammed, Büyük Faw Limanı Projesi kapsamında kalan 95 rıhtım için uluslararası şirketlere yönelik ihale duyurusunun yakında yapılacağı bilgisini vererek, Büyük Faw Limanı Projesi'nin Kalkınma Yolu Projesi ile bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.