Irak'tan Türk Şirketlerine Yatırım Çağrısı

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Irak İmar, İskan ve Belediyeler Bakanı Bengin Rekani, ülkedeki yeniden imar ve altyapı çalışmaları kapsamındaki fırsatlardan yararlanması için Türk şirketlerini projelere katılmaya ve yatırım yapmaya çağırdı.

Rekani, Bağdat'ta düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türk heyetinin katıldığı "Irak İşveren İdareleri ile Yuvarlak Masa Toplantısı"nda konuştu.

Türk heyetini Bağdat'ta karşılamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Rekani, Türk şirketlerinin 2005 yılından bu yana Irak'ta hayata geçirdiği projelerden ve tüm zorluklara rağmen Irak pazarına girmelerinden övgüyle söz etti.

Irak'ın yeniden imar ve altyapı çalışmalarına tanıklık ettiğini aktaran Rekani, Türk şirketlerini söz konusu projelere katılmaya ve yatırım yapmaya çağırdı.

Iraklı Bakan ayrıca, iki ülke arasındaki ekonomik yönlerin güçlendirilmesinin, istikrar ve güvenliği sağlayacak siyasi ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesinin anahtarı olduğunu belirtti.???????