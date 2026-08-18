Irak, Türk Şirketlerini Yatırımlara Çağırıyor - Son Dakika
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Irak, Türk Şirketlerini Yatırımlara Çağırıyor

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Irak Başbakanı Zeydi, Türk şirketlerini kalkınma projelerine yatırım yapmaya davet etti.

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, ülkesinin önemli ve ciddi bir kalkınma sürecinden geçtiğini belirterek, Türk şirketlerini başta havaalanlarının inşası ve işletilmesi ile Kalkınma Yolu Projesi kapsamındaki demir yolu projeleri olmak üzere ülkedeki yatırım fırsatlarından yararlanmaya çağırdı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Irak'ı ziyaret eden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile beraberindeki yetkililer ve iş insanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliği imkanları ile ortaklığın güçlendirilmesi ve Türk şirketlerinin Irak'taki çeşitli kalkınma sektörlerinde stratejik projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlaması ele alındı.

Irak'ın çok ciddi bir kalkınma sürecinden geçtiğini belirten Zeydi, "Türk şirketlerini ülkedeki mevcut yatırım fırsatlarından yararlanmaya davet ediyorum." dedi.

Irak'ın yeni bir kalkınma sürecinden geçtiğine vurgu yapan Zeydi, bu kapsamda havaalanlarının inşası ve işletilmesi, Kalkınma Yolu Projesi çerçevesinde demir yolu hatlarının hayata geçirilmesi, Necef ile Kerbela kentlerini birbirine bağlayacak metro hattının kurulması ve elektrik enerjisi sektöründeki yatırımların öne çıktığını aktardı.

Zeydi ayrıca termik santraller ve güneş enerjisi projelerinin yanı sıra barajların inşası ve tarım sektörünün geliştirilmesi alanlarında da önemli yatırım fırsatlarının bulunduğunu söyledi.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan'ın ise büyük Türk şirketlerinin Irak pazarına girerek yatırım yapmaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Irak'taki yatırım ortamına yönelik güvenin giderek arttığını belirten Elvan'ın Irak hükümetinin kalkınma süreçlerini desteklemek ve ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla sunduğu kolaylıkların yatırımcılar açısından önemli olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak, Türk Şirketlerini Yatırımlara Çağırıyor - Son Dakika

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