Irak ve ABD 60 Milyar Dolar Değerinde Anlaşmalar İmzalıyor - Son Dakika
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Irak ve ABD 60 Milyar Dolar Değerinde Anlaşmalar İmzalıyor

18.07.2026 00:08
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Irak, Washington'da ABD ile 60 milyar dolarlık 50 anlaşma imzalayacak. Yatırım fırsatları sunulacak.

Irak ile ABD arasında toplam değeri 60 milyar dolar olan 50 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanacağı bildirildi.

Irak resmi ajansı INA, Başbakan Ali Falih ez-Zeydi'nin Washington ziyareti kapsamında Irak ile ABD arasında toplam değeri 60 milyar dolar olan 50 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanacağını duyurdu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise Başbakan Zeydi, ABD'nin başkenti Washington'da Amerikan Ticaret Odası tarafından onuruna düzenlenen geniş katılımlı iş konferansına katıldı.

Konferansa çok sayıda iş insanı ve tüccarın yanı sıra ABD'li şirketlerin, bankaların, finans kuruluşlarının, yatırım şirketlerinin ve çeşitli sanayi ve teknoloji sektörlerinin temsilcileri iştirak etti.

Burada konuşan Zeydi, Amerikan Ticaret Odasının ekonomik kararların alındığı önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek, hükümetinin Amerikan Ticaret Odası ile iletişim, diyalog ve işbirliğine önem verdiğini ifade etti.

Zeydi, Irak'ta farklı sektörlerde bulunan büyük yatırım ve ekonomik işbirliği fırsatlarını Amerikalı şirketlere sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Irak ekonomisinin yalnızca proje uygulayacak veya malzeme tedarik edecek yükleniciler değil kalkınma ve gelişme ortakları aradığını vurgulayan Zeydi, hükümetin ülkenin doğal ve madeni kaynaklarını refahı ve ekonomik büyümeyi destekleyecek istihdam olanaklarına dönüştürmek için çalıştığını aktardı.

Konferansta konuşan bazı ABD'li şirket temsilcileri de Irak hükümetinin kurumsal, mali ve bankacılık alanlarında attığı reform adımları ile uluslararası şirketlere açık ve elverişli bir yatırım ortamı oluşturmasını dikkate alarak, Irak ile etkin ortaklık kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak ve ABD 60 Milyar Dolar Değerinde Anlaşmalar İmzalıyor - Son Dakika

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