Irak ve ABD Görüşmesinde Kritik Başlıklar

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Barrack'ın, Irak hükümetinin terör örgütü DEAŞ mensuplarını yurt dışındaki gözaltı merkezlerinden Irak hapishanelerine nakletme yönünde attığı adımı takdir ettiklerini ifade ettiği ve bu adımın "Irak'ın egemenliğini güçlendirme ve hukuki sorumluluklarını üstlenme" çerçevesinde olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Bakan Hüseyin ise Irak'ın, terör suçlarına karışmış kendi vatandaşlarını ülkelerine iade etmeleri için bazı ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

Görüşmede ayrıca, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan anlaşmanın ele alındığı aktarılan açıklamada, tarafların, söz konusu anlaşmaya destek verdiklerini ve uygulanmasının önemini vurgulayarak, bunun Suriye'de güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacağını kaydettiği aktarıldı.

Hüseyin ve Barrack görüşmesinde İran ve ABD ilişkileri ve iki taraf arasında yürütülen müzakere süreci de değerlendirildi.

Bu kapsamda Fuad Hüseyin, olası bir savaşın patlak vermesinin tehlikelerine ve bunun tüm bölgeye yansıyacak sonuçlarına dikkati çekerek, Irak'ın barışçıl süreci desteklediğini ve ABD yönetimi ile İran temsilcileri arasında perşembe günü Cenevre'de, Umman arabuluculuğunda yapılması planlanan müzakere turuna güçlü destek verdiğini vurguladı.

Görüşmede Irak'ta hükümet kurma süreci ve başbakanlık ile cumhurbaşkanlığı adaylıklarına ilişkin zorluklar da ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı.

ABD Özel Temsilcisi'nin bu konudaki Amerikan vizyonunu aktırdığı, Bakan Hüseyin'in ise hükümetin kurulmasının Irak'ın iç meselesi olduğunu ancak özellikle müttefik bir ülke ABD başta olmak üzere uluslararası ortakların görüşlerinin de dikkate alındığını ifade ettiği kaydedildi.

Barrack, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de görüşmüştü.