Irak ve ABD, koalisyon güçlerinin çekilmesi için takvim belirledi - Son Dakika
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Irak ve ABD, koalisyon güçlerinin çekilmesi için takvim belirledi

Irak ve ABD, koalisyon güçlerinin çekilmesi için takvim belirledi

Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü, Irak ve ABD'nin koalisyon güçlerinin kademeli olarak azaltılması ve misyonunun sonlandırılması için takvim belirlediğini açıkladı. İki ülke arasında düzenlenen ikinci yüksek askeri komisyon toplantısında, Irak güçlerinin yeteneği ve risk alanları değerlendirildi. Koalisyon güçlerinin çekilmesi için takvimin belirlenmesi, ilerleyen toplantılarda ele alınacak.

11.02.2024 23:33
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Irak ve ABD, ilerleyen süreçte koalisyon güçlerinin Irak'tan kademeli olarak azaltılması ve misyonunun sonlandırılması için takvimin belirlenmesi konusunda anlaştı.

Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat yönetimi ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında düzenlenen ikinci yüksek askeri komisyon toplantısına ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda, Irak güçlerinin yeteneğinin ve risk alanlarının değerlendirildiğini ifade eden Resul, ilerleyen toplantılarda koalisyon güçlerinin kademeli olarak azaltılıp sonra misyonunun sonlandırılması için takvimin belirleneceğini belirtti.

Bağdat ve Washington arasında koalisyon güçlerinin çekilmesi için ilk toplantı 27 Ocak tarihinde yapılmıştı.

Irak, 25 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için takvim oluşturma konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait müsteşarların bulunduğu üsler İran destekli Şii milis güçlerin saldırısına maruz kalıyor.

Kaynak: AA

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