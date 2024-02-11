Irak ve ABD, koalisyon güçlerinin çekilmesi için takvim belirledi

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Irak ve ABD, ilerleyen süreçte koalisyon güçlerinin Irak'tan kademeli olarak azaltılması ve misyonunun sonlandırılması için takvimin belirlenmesi konusunda anlaştı.

Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat yönetimi ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında düzenlenen ikinci yüksek askeri komisyon toplantısına ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda, Irak güçlerinin yeteneğinin ve risk alanlarının değerlendirildiğini ifade eden Resul, ilerleyen toplantılarda koalisyon güçlerinin kademeli olarak azaltılıp sonra misyonunun sonlandırılması için takvimin belirleneceğini belirtti.

Bağdat ve Washington arasında koalisyon güçlerinin çekilmesi için ilk toplantı 27 Ocak tarihinde yapılmıştı.

Irak, 25 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için takvim oluşturma konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait müsteşarların bulunduğu üsler İran destekli Şii milis güçlerin saldırısına maruz kalıyor.